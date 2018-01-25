Россия проработает варианты ответа на возможные новые санкции США

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Россия незамедлительно ответит на новые санкции США, если они будут введены, следует дождаться решения Вашингтона, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

"Необходимо дождаться развития событий с точки зрения объявления американцами тех или иных решений. А отвечать мы, безусловно, будем", - сказал Рябков "Известиям". По его словам, "вопросы соотношения между практическими действиями и вербальной реакцией составляют предмет отдельного рассмотрения и решения".

"Все варианты находятся в проработке, а все опции ответа будут на столе у президента Российской Федерации, когда и если дойдет до необходимости отвечать не только вербально, но и материально на возможные враждебные шаги по отношению к России", - подчеркнул С.Рябков.

При этом он отметил, что пока рано говорить о том, какими будут новые возможные санкции США. "Всё, что сейчас на эту тему говорят и пишут, в значительной мере из разряда спекуляций", - сказал замглавы МИД РФ.

В свою очередь первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам, экс-посол РФ в США Сергей Кисляк заявил "Известиям", что конкретные предложения по ответным санкциям должны быть представлены общественности только после официального решения Вашингтона.

"Надо сперва посмотреть, что конкретно они планируют делать. У нас вариантов всегда много. Но это должен быть адекватный ответ. И он должен быть таким, который не ущемляет интересы России и российских деловых кругов. Посмотрим, на что американцы собираются идти, тогда и будем определяться", - сказал С.Кисляк.