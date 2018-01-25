Верховный суд Чечни проверит законность ареста главы местного "Мемориала"

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Верховный суд Чеченской республики в четверг рассмотрит жалобу защиты на заключение под стражу руководителя местного представительства правозащитного центра "Мемориал" Оюба Титиева, обвиняемого в незаконном хранении наркотиков.

Защита просит апелляционную инстанцию отменить решение об аресте Титиева и отказать в удовлетворении соответствующего ходатайства следствия.

Оюб Титиев обвиняется в хранении наркотиков в крупном размере (статья 228 Уголовного кодекса РФ).

11 января Шалинский суд Чечни санкционировал арест правозащитника до 9 марта.

9 января в пресс-службе правозащитного центра "Мемориал" сообщили о задержании Титиева. Позднее в пресс-службе ГУ МВД по республике заявили, что в машине Титиева был обнаружен пакет предположительно с наркотическим веществом, а гражданин был направлен на медицинское освидетельствование.

Титиев вину не признает и настаивает, что наркотики ему были подброшены. Данная провокация, по его убеждению, связана с его профессиональной деятельностью.

Председатель Совета по правам человека при президенте РФ Михаил Федотов ранее обратился к председателю Следственного комитета России с просьбой провести доследственную проверку задержания О.Титиева. Однако СК не нашел оснований для ее проведения, мотивируя это тем, что подобный надзор осуществляет прокурор.

Федотов напомнил, что СПЧ следит за ходом расследования по данному уголовному делу.