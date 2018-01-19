Главные новости
СпортМОК сократил число предварительно допущенных на Олимпиаду спортсменов из РФ до 389 человекВ РоссииНападение на школу в Улан-Удэ. ОбобщениеВ миреПассажиры сгоревшего в Казахстане автобуса использовали для обогрева паяльную лампу
В России

Главу чеченского "Мемориала" проверили на вменяемость

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Следствие провело психиатрическую экспертизу руководителя чеченского представительства правозащитного центра "Мемориал" Оюба Титиева, обвиняемого в незаконном хранении наркотиков. Об этом сообщил "Интерфаксу" в пятницу его адвокат Петр Заикин.

"Была проведена амбулаторная психиатрическая экспертиза. Я не могу разглашать результаты экспертизы, так как это составляет медицинскую тайну, но заверяю вас, что мой подзащитный человек полностью адекватный, вменяемый", - сказал адвокат.

Он также уточнил, что по делу назначены еще несколько экспертиз.

В РоссииГлава чеченского "Мемориала" попросил возбудить дело на полицейского за подброшенные наркотикиЧитать подробнее

Отвечая на вопрос агентства, Заикин сказал, что Титиева сегодня должны перевести из ИВС в следственный изолятор. "Его уже должны были перевезти в СИЗО, так как сегодня завершается срок, на который следователь оставил его в изоляторе временного содержания", - сказал адвокат.

По словам защитника, дата рассмотрения апелляционной жалобы все еще не назначена. "В Верховном суде Чеченской республики мне сказали, что материал к ним еще даже не поступил из Шалинского суда", - резюмировал он.

Титиев обвиняется в хранении наркотиков в крупном размере (статья 228 Уголовного кодекса РФ).

11 января Шалинский суд Чечни санкционировал арест правозащитника до 9 марта. Защита уже обжаловала это решение.

9 января в пресс-службе правозащитного центра "Мемориал" сообщили о задержании Титиева. Позднее в пресс-службе ГУ МВД по республике заявили, что в машине Титиева был обнаружен пакет предположительно с наркотическим веществом, а гражданин был направлен на медицинское освидетельствование.

Титиев вину не признает и настаивает, что наркотики ему были подброшены. Данная провокация, по его убеждению, связана с его профессиональной деятельностью.

Глава СПЧ Михаил Федотов ранее обратился к председателю Следственного комитета России с просьбой провести доследственную проверку задержания Титиева. Однако СК не нашел оснований для ее проведения, мотивируя это тем, что подобный надзор осуществляет прокурор.

Теги: Мемориал, Оюб Титиев
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В России
Глава Дальневосточного отделения РАН: сырьевой принцип мешаетГлава Дальневосточного отделения РАН: сырьевой принцип мешает
Валентин Сергиенко рассказал о проблемах Дальнего ВостокаПодробнее
Электоральный рейтинг Путина составил 66%Электоральный рейтинг Путина составил 66%
По 6% респондентов проголосовали бы за лидера ЛДПР Владимира Жириновского и кандидата от КПРФ Павла ГрудининаПодробнее
Нападение на школу в Улан-Удэ. ОбобщениеНападение на школу в Улан-Удэ. Обобщение
Власти ищут взаимосвязь между тремя случаями резни в школах, которые произошли в течение одной недели, и предполагают, что виной им могут быть соцсетиПодробнее
Число пострадавших в ходе нападения на школу в Бурятии выросло до семиЧисло пострадавших в ходе нападения на школу в Бурятии выросло до семи
Двое из них находятся в тяжелом состоянии, помощь психологов потребовалась 17 людямПодробнее
КС РФ отказал Навальному в рассмотрении жалобы по поводу участия в выборахКС РФ отказал Навальному в рассмотрении жалобы по поводу участия в выборах
Суд отметил, что уже изучал оспариваемую норму в рамках другой жалобыПодробнее
Напавший на школу в Улан-Удэ подросток пытался найти сообщниковНапавший на школу в Улан-Удэ подросток пытался найти сообщников
Приятели не поддержали его идею, и он пошел на преступление одинПодробнее
Напавший на школу в Бурятии подросток госпитализирован в тяжелом состоянииНапавший на школу в Бурятии подросток госпитализирован в тяжелом состоянии
По данным минздрава республики, он пытался покончить с собойПодробнее
Пожар во время нападения на школу в Бурятии возник из-за "коктейля Молотова"Пожар во время нападения на школу в Бурятии возник из-за "коктейля Молотова"
Один из напавших задержан, еще одного ищутПодробнее
При нападении на школу в Бурятии ранены пять человекПри нападении на школу в Бурятии ранены пять человек
В их числе учительница и сам напавшийПодробнее
Источник сообщил о троих пострадавших в результате нападения на школу в БурятииИсточник сообщил о троих пострадавших в результате нападения на школу в Бурятии
Девятиклассник, который ранил троих сверстников и поджег школу, задержанПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Фотогалереи
Лучшие фото недели10 фото
19 января
Лучшие фото недели
Фотохроника 19 января9 фото
19 января
Фотохроника 19 января
Празднование Крещения11 фото
19 января
Празднование Крещения
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
СпортМОК сократил число предварительно допущенных на Олимпиаду спортсменов из РФ до 389 человекВ РоссииНападение на школу в Улан-Удэ. ОбобщениеВ миреПассажиры сгоревшего в Казахстане автобуса использовали для обогрева паяльную лампуВ миреФранция ненадолго отпустила Керимова в РоссиюЭкономикаОпорный банк для гособоронзаказа создадут на базе Промсвязьбанка

Мелания Трамп оказалась самым популярным членом семьи президента США

Twitter заподозрил еще тысячу аккаунтов в публикации "российской пропаганды"

В субботу в Москве простятся с лидером "Трудовой России" Виктором Анпиловым

Ограничения на движение по всем автодорогам в Ростовской области сняты

Глава Чечни наградил лидера "Ночных волков" орденом Ахмата Кадырова

На выходных Трамп отметит годовщину своей инаугурации

Билеты на вечеринку в резиденции Мар-а-Лаго стоят от $100 тысяч на двоих Подробнее

В Твери завели дело после нападения пациента на фельдшера скорой помощи

Глава МИД Украины анонсировал встречу Порошенко и Трампа в Давосе

В Люберцах пьяный водитель попытался выстрелить в голову сотруднику ДПС

Пострадавшей учительнице пермской школы попросили присвоить звание Героя РФ

Землетрясение магнитудой 6,3 зафиксировано в Мексике

МОК сократил число предварительно допущенных на Олимпиаду спортсменов из РФ до 389 человек

МОК сократил число предварительно допущенных на Олимпиаду спортсменов из РФ до 389 человекВ Пхенчхан также не рекомендовали приглашать 51 тренера и 10 медицинских работников из России Подробнее

Два россиянина вошли в тройку лучших на ЧЕ по фигурному катанию

Дмитрий Алиев и Михаил Коляда завоевали серебро и бронзу соответственно Подробнее

Пять человек погибли в ДТП под Омском

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru