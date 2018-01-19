Главу чеченского "Мемориала" проверили на вменяемость

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Следствие провело психиатрическую экспертизу руководителя чеченского представительства правозащитного центра "Мемориал" Оюба Титиева, обвиняемого в незаконном хранении наркотиков. Об этом сообщил "Интерфаксу" в пятницу его адвокат Петр Заикин.

"Была проведена амбулаторная психиатрическая экспертиза. Я не могу разглашать результаты экспертизы, так как это составляет медицинскую тайну, но заверяю вас, что мой подзащитный человек полностью адекватный, вменяемый", - сказал адвокат.

Он также уточнил, что по делу назначены еще несколько экспертиз.

Отвечая на вопрос агентства, Заикин сказал, что Титиева сегодня должны перевести из ИВС в следственный изолятор. "Его уже должны были перевезти в СИЗО, так как сегодня завершается срок, на который следователь оставил его в изоляторе временного содержания", - сказал адвокат.

По словам защитника, дата рассмотрения апелляционной жалобы все еще не назначена. "В Верховном суде Чеченской республики мне сказали, что материал к ним еще даже не поступил из Шалинского суда", - резюмировал он.

Титиев обвиняется в хранении наркотиков в крупном размере (статья 228 Уголовного кодекса РФ).

11 января Шалинский суд Чечни санкционировал арест правозащитника до 9 марта. Защита уже обжаловала это решение.

9 января в пресс-службе правозащитного центра "Мемориал" сообщили о задержании Титиева. Позднее в пресс-службе ГУ МВД по республике заявили, что в машине Титиева был обнаружен пакет предположительно с наркотическим веществом, а гражданин был направлен на медицинское освидетельствование.

Титиев вину не признает и настаивает, что наркотики ему были подброшены. Данная провокация, по его убеждению, связана с его профессиональной деятельностью.

Глава СПЧ Михаил Федотов ранее обратился к председателю Следственного комитета России с просьбой провести доследственную проверку задержания Титиева. Однако СК не нашел оснований для ее проведения, мотивируя это тем, что подобный надзор осуществляет прокурор.