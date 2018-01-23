Правозащитники сообщили об угрозах поджигателей в адрес "Мемориала" в Дагестане

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Пресс-служба правозащитного центра "Мемориал" сообщила об угрозах, поступающих сотрудникам регионального отделения этой организации в Дагестане.

В сообщении правозащитников уточняется, что сначала 23 января примерно в 13:40 на мобильный телефон представительства ПЦ "Мемориал" в Махачкале пришло СМС-сообщение с угрозой в следующий раз поджечь их офис вместе с сотрудниками, поскольку "по краю пропасти ходите", и что поджог автомобиля был сигналом.

А через несколько минут, как сообщают правозащитники, с того же номера поступил телефонный звонок и позвонивший сказал: "СМС читай! В следующий раз ... В следующий раз...", после чего связь оборвалась.

Ранее в "Мемориале" сообщили, что в ночь на вторник неизвестные подожгли автомобиль представительства "Мемориала" в Махачкале.

При этом ранее, 17 января был подожжен офис представительства ПЦ "Мемориал" в Республике Ингушетия. А 9 января был задержан руководитель представительства ПЦ "Мемориал" в Грозном Оюб Титиев, причем, как заявляют правозащитники, по сфабрикованному обвинению.

Руководство "Мемориала" связывает эти события между собой и возлагают ответственность на власти Чеченской республики. "Руководство "Мемориала" связывает все эти события с объявленной чеченскими властями травлей правозащитников на Северном Кавказе", - отмечается в сообщении центра.

9 января в пресс-службе правозащитного центра "Мемориал" сообщили о задержании Титиева. Позднее в пресс-службе ГУ МВД по республике заявили, что в его машине был обнаружен пакет предположительно с марихуаной, а гражданин был направлен на медицинское освидетельствование. Титиев вину не признает и настаивает, что наркотики ему были подброшены. Данная провокация, по его убеждению, связана с его профессиональной деятельностью.

Глава СПЧ Михаил Федотов ранее обратился к председателю Следственного комитета России с просьбой провести доследственную проверку задержания Титиева. Однако СК не нашел оснований для ее проведения, мотивируя это тем, что подобный надзор осуществляет прокурор.

В свою очередь омбудсмен Татьяна Москалькова заявила, что поджог офиса "Мемориала" в Ингушетии - "совершенно беспрецедентный, безобразный случай", является наступлением на развитие цивилизованного общества и демократии, а виновные должны быть найдены и наказаны.