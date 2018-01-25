Мэру Махачкалы продлили арест до двух месяцев

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Следствие предъявило мэру Махачкалы (Дагестан) Мусе Мусаеву обвинение, под стражей он теперь будет находится два месяца, сообщил агентству "Интерфакс" информированный источник.

"В среду Мусе Мусаеву предъявили обвинение п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ (совершение главой органа местного самоуправления действий, явно выходящих за пределы его полномочий, с причинением тяжких последствий). В связи с этим арест продлен автоматически до двух месяцев", - сказал собеседник агентства.

21 января Мусу Мусаева решением Советского суда города Махачкалы до предъявления обвинения поместили в изолятор временного содержания на 10 суток. Напомним, в отношении него расследуется уголовное дело о земельных махинациях с ущербом в сумме более 80 млн рублей.

В понедельник председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело в отношении мэра Махачкалы Мусы Мусаева "для дальнейшего наиболее полного и тщательного расследования" в Главное следственное управление по Северо-Кавказскому федеральному округу СК России".

Сам Муса Мусаев вину свою не признает.