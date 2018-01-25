Мэру Махачкалы предъявили обвинение в превышении полномочий

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Следователи предъявили мэру Махачкалы Мусе Мусаеву обвинения в противозаконном предоставлении фирме земельного участка. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

"М.Мусаеву предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий (часть 3 статьи 286 УК РФ)", - сказала Петренко в четверг "Интерфаксу".

По версии следствия, в марте 2016 года М.Мусаев, "зная, что земельный участок площадью около 17,5 га, расположенный в Махачкале, является собственностью республики Дагестан, незаконно подписал постановление о предоставлении ОАО "АСПК" в собственность этого земельного участка за плату в размере 1,1 млн рублей".

"На основании незаконного постановления регистрирующим органом в Единый реестр прав внесена запись о государственной регистрации права собственности на данный земельный участок за акционерным обществом. Согласно заключению специалиста, рыночная стоимость указанного земельного участка составляет более 81 млн рублей", - сказала представитель СК.

Она отметила, что в рамках уголовного дела проведены обыски у подчиненных Мусаева, в том числе у чиновников мэрии, занимавшихся подготовкой пакета документов, касающихся передачи данного земельного участка.

"По уголовному делу продолжаются следственные действия, обвиняемый также проверяется на причастность к другим возможным аналогичным преступлениям", - добавила Петренко.

Как сообщалось, Мусаев был задержан 19 января. 21 января Советский районный суд города арестовал его на 10 суток до предъявления обвинения в рамках исследуемого в отношении него уголовного дела по части 3 статьи 286 УК РФ.

Позднее глава СК Александр Бастрыкин поручил вести расследование Главному следственному управлению по Северо-Кавказскому федеральному округу.