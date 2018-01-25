Большинство россиян сочли ролик ульяновских курсантов безобидной шуткой

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Вызвавший в обществе резонанс танцевальный видеоролик с участием курсантов Ульяновского института гражданской авиации посмотрел каждый второй (49%) россиянин, еще 23% что-то слышали о нем, сообщает ВЦИОМ.

Из тех, кто знаком с роликом, 43% считают его безобидной шуткой, 35% - свидетельством падения нравов, а 7% - "намеренной дискредитацией российской гражданской авиации".

Большинство россиян, знакомых с ситуацией, считают нужным так или иначе наказать курсантов: 37% предлагают привлечь их к общественным работам, 11% - назначить административный штраф. Лишь 10% высказываются за их отчисление из учебного заведения, показал всероссийский телефонный опрос, поведенный 22-23 января среди 2000 респондентов.

Ранее публикация видео с участием курсантов Ульяновского института гражданской авиации вызвала широкий общественный резонанс. На видео, которое распространилось в интернете, первокурсники в нижнем белье, форменных фуражках и сапогах танцуют в общежитии учебного заведения под песню Бенни Бенасси Satisfaction. Видео, возможно, было снято еще осенью 2017 года, а выложено в сеть только сейчас.

Приволжская транспортная прокуратура в ходе проверки не нашла оснований для отчисления курсантов из вуза. Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов поручил организовать работу специальной комиссии с участием представителей Минтранса РФ и Росавиации, которая должна проверить, в частности, как ведется педагогическая работа с курсантами. Глава региона отметил, что не поддерживает идею с отчислением курсантов из-за видеоролика.

Позже в интернете набрал популярность флэшмоб в поддержку акции курсантов: с танцами под Satisfaction, в частности, выступили биатлонисты , конники , пловцы и пенсионерки на кухне.