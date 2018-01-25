В Тюмени задержали сторонников Навального при подготовке к согласованному митингу

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции в Тюмени в четверг задержали двух сторонников оппозиционера Алексея Навального.

"Полицейские задержали двух наших волонтеров, которые расклеивали листовки о проведении в Тюмени 28 января митинга, согласованного с властями", - сообщил агентству "Интерфакс" в четверг представитель штаба. По его словам, задержанные волонтеры сейчас находятся в полиции.

"В отношении них составлен протокол по ст.5.12 КоАП РФ (изготовление, распространение или размещение агитационных материалов с нарушением требований законодательства о выборах и референдумах)", - сказали в штабе.

Агентство пока не располагает комментарием пресс-службы регионального УМВД.

На прошлой неделе в штабе Навального в Тюмени прошел обыск.

Как сообщалось, что администрация города согласовала митинг сторонников Навального, он состоится 28 января в Заречном парке. Заявленное число участников - 1 тыс. человек.