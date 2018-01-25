Полковника МВД Захарченко оставили под арестом до 8 марта

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Московский городской суд признал законным продление ареста до 8 марта обвиняемого в коррупции экс-сотрудника антикоррупционного главка МВД, полковника Дмитрия Захарченко, передает в четверг корреспондент "Интерфакса".

"Постановление Московского городского суда оставить без изменений, апелляционную жалобу - без удовлетворения", - говорится в решении апелляционной коллегии Мосгорсуда, оглашенном в четверг.

Ранее сообщалось, что СКР не нашел криминальной составляющей в действиях руководства Захарченко.

Бывшему врио начальника управления "Т" антикоррупционного главка МВД инкриминируется получение взяток (ст. 290 УК РФ) и воспрепятствование осуществлению правосудия (ст. 294 УК РФ). Он находится под стражей с 10 сентября 2016 года. В настоящее время следственные действия по трем эпизодам инкриминируемых ему преступлений завершены, полковник и его адвокаты знакомятся с материалами расследования.

В декабре прошлого года Никулинский суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ об обращении в доход государства денежных средств и имущества Захарченко, а также его близких на 9 млрд рублей.