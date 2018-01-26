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В посольстве КНДР в Москве назвали пропагандой сообщения об экспорте угля при содействии РФ

Есть обновление от 14:48

Ранее агентство Reuters сообщило, что Россия якобы помогает КНДР обходить санкции ООН

В посольстве КНДР в Москве назвали пропагандой сообщения об экспорте угля при содействии РФ
Фото: panthermedia/vostock-photo

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - В посольстве КНДР в Москве опровергают сообщения СМИ о реэкспорте северокорейского угля при содействии России в третьи страны.

"Мы опровергаем эти сообщения. Это пропаганда, направленная против КНДР и России", - заявили "Интерфаксу" в посольстве КНДР в Москве в пятницу.

Ранее подобные утверждения СМИ опровергли в посольстве РФ в Пхеньяне. "Эта информация является недостоверной", - сказали в российской дипмиссии. "Россия не покупает уголь у КНДР и при этом не является транзитным пунктом доставки угля в третьи страны", - подчеркнули в посольстве.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на европейскую разведку сообщало, что Россия якобы нарушает запрет ООН на экспорт угля, получая его от КНДР и переправляя в Японию и Южную Корею.

Эта информация не подтверждается данными Таможенной службы РФ, которая за неполные 11 месяцев 2017 года не регистрировала сделок по ввозу угля из Северной Кореи.

В Госдуме также отвергли подозрения СМИ, подчеркнув, что Москва крайне аккуратно относится ко всем своим международным обязательствам.

Теги: КНДР, Россия
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