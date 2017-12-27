Гордон подала в ЦИК документы для регистрации на выборах президента РФ

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Журналистка Екатерина Гордон подала в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) документы, необходимые для выдвижения на президентских выборах, сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь Гордон Олег Цуриков.

"Сегодня Екатерина Гордон, которая баллотируется на выборах главы государства, подала в Центризбирком документы, необходимые для выдвижения. В выборную компанию она идёт со слоганом "За правду!", а символом своей предвыборной кампании, назвала бумажный самолётик", сказал Цуриков в среду.

По его словам, Гордон идет на выборы с программой "Тотальные перевыборы или план Гордон", в которой озвучила три основных шага, которые необходимо сделать России, чтобы победить коррупцию и выйти из кризиса власти. А именно: упразднение поста президента и переход к парламентской республике, перевыборы парламента, а также мобилизация страны и принятие жестких мер в борьбе с иностранным сырьевым рейдерством, политическим и экономическим лобби на территории РФ, уточнил пресс-секретарь кандидата.

23 декабря Партия добрых дел, имеющая отделения в 67 субъектах РФ, выдвинула Гордон в качестве кандидата для участия в президентских выборах в марте 2018 года.

Согласно законодательству, кандидат от непарламентской партии должен набрать не менее 100 тысяч голосов.

Выборы президента России назначены на 18 марта 2018 года.