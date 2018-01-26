Задержана координатор штаба Навального в Уфе

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов задержали в пятницу координатора штаба оппозиционера Алексея Навального в Уфе Лилию Чанышеву.

"Меня задержала полиция, доставили в отдел N9 по Уфе. Вменяют статью 20.2 часть 8 КоАП РФ за якобы призыв к несанкционированному мероприятию. Сейчас хотят составить протокол", - сообщила сама Чанышева "Интерфаксу".

Комментариями МВД по Башкирии по поводу этой информации агентство пока не располагает.

Ранее сообщалось, что уфимские сторонники Навального, несмотря на отказ властей Башкирии в согласовании шествия и митинга, намерены присоединиться к всероссийской акции, намеченной на 28 января.

Активисты, опираясь на постановление Конституционного суда РФ, считают шествие и митинг согласованными, поскольку, по их словам, ответ от региональных властей в установленный трехдневный срок не поступил, а альтернативную площадку им не предложили.

Отказ в согласовании шествия власти обосновали тем, что его маршрут проходит на расстоянии менее 100 метров от школы, детского сада и стоматологической клиники, что нарушает закон о проведении публичных мероприятий, а отказ в согласовании митинга - проведением другой акции на заявленной площадке.

Кировский районный суд Уфы решение правительства Башкирии признал законным.