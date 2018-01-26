СКР возбудил уголовное дело после инцидента с брошенным на улице пациентом в Сочи

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Уголовное дело об оставлении в опасности возбуждено против работников сочинской больницы, которые вывезли из учреждения беспомощного пациента и бросили его на улице, говорится в сообщении пресс-службы, поступившем в пятницу в "Интерфакс".

По данным следствия, накануне рано утром мужчина поступил в городскую больницу Сочи с переломом костей носа и другими повреждениями, а также интоксикацией организма. "Во второй половине дня пациент без оказания необходимой помощи был вывезен на инвалидной коляске за пределы лечебного учреждения сестрой-хозяйкой и санитаркой и оставлен на тротуаре у гаражей в состоянии, опасном для жизни и здоровья", - говорится в пресс-релизе.

В нем отмечается, что очевидцы вызвали для него медицинскую бригаду, по приезде которой мужчину снова госпитализировали. Следствие проанализирует действия медицинского персонала и врачей, заявили в СКР. Там напомнили, что по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина расследование уголовного дела поставлено на контроль в центральном аппарате комитета.

Ранее в министерстве здравоохранения Краснодарского края "Интерфаксу" рассказали, что было проведено служебное расследование. Оно показало, что пациент "потребовал, чтобы его выписали из больницы и вывезли из учреждения", он утверждал, что "на улице его ждет друг".

О случившемся стало известно после того, как очевидцы выложили в социальные сети видео, как женщины в белых халатах вывозят из здания на кресле-каталке больного.