В ЗАГСе Москвы исключили признание однополого брака своими сотрудниками

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Специалисты органов ЗАГС российской столицы не могли признать однополый брак, зарегистрированный на территории Дании, и поставить соответствующие штампы в паспорта граждан РФ. Об этом заявила "Интерфаксу" начальник управления ЗАГС Москвы Ирина Муравьева в пятницу.

"Штамп в паспорте о регистрации браков сотрудниками органов ЗАГС проставляется только в день бракосочетания на территории России. Если брак граждан России заключен в другом государстве, то в заявительном порядке такой штамп может быть поставлен в общегражданский паспорт миграционной службой", - подчеркнула Муравьева.

Он добавила, что действует международное семейное право, согласно которому признаются действительными браки между мужчиной и женщиной.

Телеканал "Дождь" в четверг сообщил , что двое мужчин, граждан РФ в начале января зарегистрировали брак в Копенгагене, так как в Дании разрешены однополые браки. Затем документы о регистрации брака вместе с заверенными нотариальными переводами они подали в многофункциональный центр госуслуг в Москве, где им поставили штампы в паспортах на страницах семейного положения, "подтвердив, что мужчины зарегистрировали брак".

Позже государственное бюджетное учреждение Москвы "Многофункциональные центры предоставления государственных услуг" опровергло информацию о признании в МФЦ однополого брака между двумя мужчинами, заключенного на территории Дании.

"ГБУ МФЦ города Москвы официально выступает с опровержением: центры госуслуг Москвы не предоставляют услугу по регистрации брака. Документы, принимаемые для планируемой регистрации, передаются сотрудниками центров госуслуг в орган ЗАГС для принятия соответствующего решения", - говорится в сообщении ГБУ.

Подчеркивается, что никакие штампы сотрудниками центров госуслуг в паспорта не проставляются.