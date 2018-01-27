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Заключивших однополый брак в Дании россиян оштрафуют за "порчу" паспортов

Есть обновление от 20:30

Как отметили в полиции, их паспорта изымут и обменяют в установленном порядке

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Административное дело об умышленной порче документа возбуждено в России в отношении заключивших в Дании однополый брак россиян, паспорта которых были признаны недействительными накануне.

"В отношении мужчин, инициировавших внесение в свои паспорта граждан Российской Федерации отметок, не предусмотренных действующим законодательством, возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 19.16 КоАП РФ "Умышленная порча документа, удостоверяющего личность гражданина (паспорта), либо утрата документа, удостоверяющего личность гражданина (паспорта), по небрежности", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичной полиции.

По данным пресс-службы, в рамках производства по данным делам паспорта подлежат изъятию для приобщения к материалам, и дальнейшему обмену в установленном порядке.

Ранее СМИ сообщили, что двое мужчин, граждан РФ, в начале января зарегистрировали брак в Копенгагене, так как в Дании разрешены однополые браки. Затем документы о регистрации брака вместе с заверенными нотариальными переводами они подали в многофункциональный центр госуслуг в Москве, где им поставили штампы в паспортах на страницах семейного положения, "подтвердив, что мужчины зарегистрировали брак".

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Государственное бюджетное учреждение Москвы "Многофункциональные центры предоставления государственных услуг" опровергло данную информацию.

Позднее официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила "Интерфаксу", что паспорта двух россиян, заключивших однополый брак в Дании, признаны недействительными, по факту проставления штампа о регистрации данного брака в России проводится проверка.

"По факту проставления штампа о регистрации брака между гражданами мужского пола в паспорта граждан РФ проводится служебная проверка, - сказала она, - по результатам которой сотрудница, допустившая нарушения законодательства, и ее непосредственный руководитель будут уволены из органов внутренних дел".

По ее словам, "паспорта указанных граждан включены в федеральную базу данных недействительных паспортов".

Статья 19.16 КоАП об "умышленной порче документов" влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере от 100 до 300 рублей.

Теги: Россия, Дания
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