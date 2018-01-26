Москва не получала от голландских спецслужб сообщений о вмешательстве в выборы в США

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Россия не получала от Нидерландов информацию относительно того, что голландские спецслужбы были осведомлены о вмешательстве РФ в выборы в США, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нечего сказать. Голландские газеты хотят подбрасывать угля в топку антироссийской истерии, которая имеет место быть - это не самое благородное занятие. Но в любом случае мы хотим напомнить, что каких-то заявлений от нидерландских спецслужб на сей счет мы не слышали и не видели, а апеллировать данными из нидерландских газет - тоже не самое надежное дело", - сказал журналистам Песков.

В ходе общения с журналистами ему был задан вопрос о публикации в голландской газете, в которой говорилось, что голландские спецслужбы два года следили за российской хакерской группировкой и передали данные о вмешательстве ее в избирательную кампания в США американским коллегам. Кроме того, в публикации говорилось, что российские власти были в курсе этой операции.

Ранее газета "Фолкскрант" и телепередача Nieuwsuur обнародовали данные о том, что Общая служба разведки и безопасности Нидерландов (AIVD) передала ФБР США крайне важные сведения о якобы имевшем место вмешательстве Москвы в американские выборы 2016 года. По версии СМИ, у AIVD был доступ к данным хакерской группировки Cozy Bear.

Журналисты утверждают, что еще в 2014 году агент AIVD взломал систему "корпуса университета рядом с Красной площадью", и после этого агенты спецслужбы стали свидетелями атак российских хакеров на Демократическую партию США, так как выяснилось, что они проникли в сеть Cozy Bear.

По версии СМИ, которые ссылаются на источники в США и на родине, голландские спецслужбы остались не замеченными и наблюдали за всем происходящим. Сообщается, что они неоднократно оповещали американских коллег о произошедшем, но в Вашингтоне истинный масштаб якобы имевших место атак осознали гораздо позднее.

В материалах заявляется, что получили доступ даже AIVD к камерам наблюдения в помещении, где работали хакеры.

В США продолжается расследование якобы имевшего место вмешательства РФ в выборы, которое Москва уже неоднократно опровергала, в том числе на самом высоком уровне.