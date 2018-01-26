Организатор ячейки "Хизб-ут Тахрир" в Казани получил 17 лет колонии

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Приволжский окружной военный суд в пятницу вынес обвинительный приговор организатору казанской ячейки запрещенной в РФ международной террористической организации "Хизб-ут Тахрир", передает корреспондент "Интерфакса".

Подсудимый Амир Хакимуллин признан виновным по ч.1 ст.205.5 УК РФ (организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации) и ч.2 ст.205.5 УК РФ (участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической).

Ему назначено наказание в виде 17 лет колонии строгого режима и ограничением свободы на один год.

Рассмотрение дела проходило в здании Казанского военного гарнизонного суда. Гособвинение просило суд назначить наказание в виде 19 лет колонии строгого режима.

Хакимуллин был задержан в марте 2016 года. По данным следствия, он с февраля 2014 по март 2016 года организовал и руководил деятельностью казанской ячейки "Хизб ут-Тахрир", а также занимался подбором и вербовкой среди верующих Казани.

Подсудимый вину не признал, но не отрицал, что являлся членом организации "Хизб ут-Тахрир".