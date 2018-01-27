На найденном в Японском море плоту с "Востока" людей не оказалось

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Спасатели подняли один из плотов, обнаруженных в районе поисков рыболовного судна "Восток" в Японском море, но никого на нем не обнаружили, сообщили "Интерфаксу" в ООО "ДВ-флот".

"Спасатели подняли найденный плот. В нем людей нет", - сказал собеседник агентства.

Он также сообщил, что спасатели обнаружили еще один плот в районе поиска, сейчас к нему идет судно, чтобы поднять его на борт.

Между тем представитель морского спасательно-координационного центра Владивосток сообщил агентству, что поднятый "плот с пропавшего судна "Восток". "Второй плот поднимают", - сказал он

Как сообщалось, рыболовное судно "Восток", на борту которого находились 20 моряков, подало сигнал бедствия утром 25 января у южного побережья Приморья в Японском море. Судно перестало выходить на связь. Была начата поисково-спасательная операция.