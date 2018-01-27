Найденные на Эльбрусе туристы отказались от помощи и решили продолжить поход

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Белорусские туристы, которых спасатели два дня искали на Эльбрусе, решили продолжить поход, сообщил "Интерфаксу" руководитель пресс-службы Главного управления МЧС России по Кабардино-Балкарии Кантемир Беров в субботу.

"Спасатели с двумя найденными туристами провели ночь с пятницы на субботу на высоте около 3500 метров над уровнем моря, а в субботу, спустившись до 3000 метров над уровнем моря, белорусы решили продолжить поход и отказались от дальнейшей помощи", - сказал он.

Беров отметил, что травм и увечий туристы не получили.

Как сообщалось, двое граждан Белоруссии отправились в поход в районе Эльбруса, не зарегистрировавшись в спасательной службе, и перестали выходить на связь 17 января. Их родственники сообщили об этом спасателям 25 января. Вечером в пятницу спасатели нашли пропавших туристов на высоте 3600 метров над уровнем моря в ущелье Ирик-Чат.