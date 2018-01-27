В жилом доме в Волгоградской области взорвался газ

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - В жилом пятиэтажном доме в городе Волжский Волгоградской области взорвался бытовой газ, сообщили "Интерфаксу" в экстренных службах региона. Собеседник агентства отметил, что 36-летняя хозяйка квартиры получила ожоги.

Жильцы двух подъездов дома в городе эвакуированы и размещены у родственников и в пунктах временного размещения. Видимых разрушений в доме, где произошел взрыв, нет. Жизни и здоровью жителей 8-подъездной пятиэтажки ничего не угрожает.

Как сообщил журналистам на месте происшествия губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, специалисты устанавливают причины взрыва и обследуют здание на предмет его дальнейшего использования для проживания.