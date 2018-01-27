В Москве проверят сообщения анонимов о минировании двух вокзалов

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Экстренные службы проверяют анонимные сообщения о "минировании" Курского и Киевского железнодорожных вокзалов в Москве, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.

"Поступили анонимные сообщения об угрозах взрыва на Киевском и Курском вокзале", - сказал собеседник агентства.

По его словам, данная информация проверяется, решается вопрос об эвакуации.

Ранее в январе также поступал анонимный звонок об угрозе взрыва на трех московских вокзалах. Тогда сообщения о возможных минированиях не подтвердились.