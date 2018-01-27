Путин поздравил Земана с переизбранием на пост президента Чехии

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Милошу Земану по случаю его переизбрания на пост президента Чешской Республики, сообщает пресс-служба Кремля.

Путин отметил, что в России высоко ценят принципиальную позицию Милоша Земана в пользу развития дружественных российско-чешских отношений, взаимовыгодного сотрудничества в различных областях.

Президент России подтвердил готовность к продолжению конструктивной совместной работы по вопросам двусторонней и международной повестки дня, а также пожелал Земану здоровья, благополучия и новых успехов в государственной деятельности.