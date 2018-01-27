Соперник Земана признал поражение на выборах президента Чехии

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Действующий глава Чехии Милош Земан переизбран на второй президентский срок.

После обработки 96% бюллетеней Земан одерживает победу во втором туре, набирая 52,12% голосов, сообщает "Европейская правда".

Его оппонент - бывший глава Национальной академии наук Иржи Драгош - получил поддержку 47,88% избирателей.

Драгош признал поражение, поздравив Земана с победой и пожелав ему "силы и здоровья".

Второй тур выборов чешского президента проходил 26 и 27 января. Интерес избирателей к голосованию оказался выше, чем две недели назад в первом туре и, по предварительным данным, выше, чем на выборах пять лет назад. Явка избирателей превысила 65%.

73-летний Земан известен своими антиисламскими взглядами и поддержкой отмены санкций Евросоюза против России, отмечает издание.