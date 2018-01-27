Собчак предложила снимать фильмы о репрессированных при Сталине народах

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Российская журналистка, кандидат в президенты РФ Ксения Собчак предложила противодействовать попыткам идеализировать личность Иосифа Сталина с помощью съемок художественных фильмов о народах, репрессированных по его приказу.

"Я оцениваю события 44-го года как геноцид ингушского и чеченского народов. Считаю, что об этом, к сожалению, очень мало сейчас говорится. На мой взгляд, именно вот о такой трагедии и документальные, и художественные фильмы надо снимать, рассказывать о том, какая это была огромная трагедия", - заявила Собчак во время посещения мемориала "Девять башен" в Ингушетии, воздвигнутый в память о жертвах репрессий и депортации народов.

Она отметила, что ее визит на мемориал - это дань уважения ингушскому и чеченскому народам, пережившим ужасы депортации.

"Люди увидят число жертв, погибших во время этого переселения и вообще сам факт, что людей, которые были корнями на своей Родине, вместе с детьми, имуществом, которое они собрали за десять минут, привезли в совершенно чужие холодные места, где они были практически брошены на выживание", - сказала Ксения Собчак. По ее мнению, если больше вспоминать о тех событиях, то, может быть, меньше некоторым деятелям захочется говорить о том, каким "эффективным менеджером" Сталин.

Как сообщалось, в феврале 2017 года, в преддверии 73-летия со дня депортации ингушского народа депутаты парламента Ингушетии в первом чтении единогласным решением приняли проект закона, налагающий запрет на увековечение памяти Сталина на территории региона. Он предусматривает не только запрет на установку бюстов и памятников "главному организатору репрессий", но и на присвоение его имени населенным пунктам, улицам, публичное оправдание его деятельности, размещения его изображения в общественных местах и в административных помещениях с целью возвеличивания его личности.