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Что случилось этой ночью: воскресенье, 28 января

Пожар на Байкале, взрыв в Колумбии, стрельба в Бразилии, идея для фильмов от Собчак

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- На самом крупном острове Байкала загорелась турбаза. Погибли два человека, пострадали пятеро, среди них четыре иностранных туриста. Троих пострадавших эвакуируют в Иркутск.

- Четверо полицейских убиты в результате взрыва бомбы рядом с отделом полиции в колумбийском городе Барранкилья. Власти связывают нападение с местью преступных группировок за недавние полицейские рейды.

- В бразильском городе Форталеза неизвестные открыли огонь в ночном клубе. Погибли 14 человек. В качестве одной из версий причин происшествия называют разборки бандитских группировок.

- Кандидат в президенты РФ Ксения Собчак во время визита в Ингушетию предложила снимать фильмы о репрессированных при Сталине народах. Это, по ее мнению, закроет дискуссии об эффективности его "менеджмента".

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