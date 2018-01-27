Собчак посетила сгоревший в результате поджога офис "Мемориала" в Ингушетии

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Объявившая о намерении участвовать в президентских выборах телеведущая Ксения Собчак во время поездки в Ингушетию осмотрела здание ингушского филиала правозащитного центра "Мемориал", который был подожжен неизвестными 17 января.

Руководитель отделения "Мемориала" в Ингушетии Тимур Акиев рассказал, что для расследования дела о поджоге офиса задействованы все силы: ФСБ, МВД, Следственный комитет.

"Буквально в тот же день опросили всех свидетелей. Были сняты камеры видеонаблюдения, которые здесь есть. По ним четко видно, что за машина, что за люди (правда, они были в масках), два человека. Они приставили лестницу к крыше, попытались сбить эту камеру, один человек с канистрой спустился в низ, не знаю зачем, постоял там несколько секунд, потом поднялся, после этого произошел поджог", - сообщил глава ингушского офиса "Мемориала".

Он отметил, что власти Ингушетии не чинили никаких препятствий отделению "Мемориала" в его деятельности на территории республик.

"Думаю, что это (поджог) связано с главой чеченского отделения "Мемориал" Оюбом Титиевым, потому что наши коллеги на нашей машине ездили в Грозный, возили адвокатов", - считает правозащитник.

Он подчеркнул, что офис не намерен приостанавливать свою деятельность в Ингушетии.

Утром 17 января в офисе ингушского филиала правозащитного центра "Мемориал" в Назрани произошел пожар. Пострадавших нет, сгорела часть оргтехники и офисная мебель.