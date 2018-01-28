Два самолета МЧС Бе-200 вновь приступили к поиску пропавшего судна "Восток"

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Два самолета МЧС РФ Бе-200 вылетели из аэропорта Кневичи на поиски пропавшего в Японском море малого рыболовного судна (МРС) "Восток", сообщили агентству "Интерфакс" в морском спасательно-координационном центре (МСКЦ) "Владивосток".

"Вертолет Ми-8 держим в резерве. Район поиска сегодня смещен юго-восточнее по линии дрейфа сработавшего с пропавшего судна радиобуя", - сказал собеседник агентства. Он также сообщил, что в поисках МРС "Восток" задействованы три судна "Спасатель Заборщиков", "Вектор" и "Кунашир". "И судам, и летчикам определены районы поиска", - сказал сотрудник МСКЦ.

Рыболовное судно "Восток", на борту которого находились 20 моряков, подало сигнал бедствия утром в четверг у южного побережья Приморья в Японском море. В субботу сообщалось, что в районе поиска найдены два плота с МРС "Восток", людей в них не было.