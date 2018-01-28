Морские суда и авиация продолжат поиски пропавшего в Японском море сейнера "Восток"

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Операция по поиску пропавшего в четверг в Японском море судна "Восток" в воскресенье продолжается с привлечением морских судов и авиации.

"Ночью поиск вели суда, ничего не обнаружено. В воскресенье к поискам планируется снова подключить авиацию", - сообщил агентству "Интерфакс" представитель морского спасательно-координационного центра. В операции задействованы спасательный буксир "Спасатель Заборщиков", теплоход "Кунашир", траулер "Океан".

По данным пресс-службы краевого главка МЧС, в ходе поисков обследовано более 10 тыс. кв. км.

Рыболовное судно "Восток", на борту которого находились 20 моряков, подало сигнал бедствия утром в четверг у южного побережья Приморья в Японском море. Судно перестало выходить на связь. Была начата поисково-спасательная операция. В субботу в районе поисковой операции были обнаружены два плота с пропавшего судна "Восток", людей в них не было.