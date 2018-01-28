Пожар произошел в семейном общежитии в поселке под Омском

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Возгорание произошло в здании семейного общежития в поселке Новоомский Омской области, сообщает Главное управление МЧС по региону.

"По предварительным данным, погибли 5 человек, из них двое несовершеннолетних - 13 и 14 лет, еще 7 человек пострадали", - сообщило Следственное управлении СКР по Омской области. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

По данным МЧС, пожар был локализован в 07:07, а в 08:29 ликвидирован. В тушении участвовали 39 человек и 12 единиц техники.

Прокуратура Омского района Омской области сообщила о начале проверки соблюдения требований пожарной безопасности. На данный момент, согласно информации МЧС, в качестве основной версии пожара рассматривается неосторожное обращение с огнем.