По факту гибели пяти человек на пожаре в омском общежитии заведено дело

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - В Омской области возбудили уголовное дело по факту гибели людей на пожаре в общежитии, сообщает Следственное управление СКР по региону. По предварительным данным, возгорание произошло в одной из комнат общежития на 4 этаже утром в воскресенье. Около 5:30 соседи, почувствовав задымление, вынесли из комнаты пострадавшего 23-летнего молодого человека и вызвали сотрудников МЧС.

"Во время пожара от острого отравления продуктами горения погибли проживающие по соседству 36-летняя женщина, ее 12-летняя дочь и 14-летний сын, а также соседки - женщины в возрасте 44 и 23 лет", - сообщает СКР. Также госпитализирован 23-летний молодой человек, в комнате которого произошло возгорание. Кроме того, за медицинской помощью с признаками отравления угарным газом обратились 6 человек, двое из которых госпитализированы.

По предварительным данным, причиной пожара стало воспламенение электроплиты, на которой пострадавший стал готовить еду. Более точные причины пожара будут установлены в ходе пожарно-технической экспертизы.

Ранее минздрав региона сообщил о госпитализации в омскую Больницу скорой медицинской помощи №1 трех человек, двое из которых в тяжелом состоянии.