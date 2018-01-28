В России

На самом крупном острове Байкала загорелась турбаза

Есть обновление от 06:05

Пострадали три человека, судьба двоих туристов из Китая неизвестна

На самом крупном острове Байкала загорелась турбаза
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Фото: Интерпресс/ТАСС

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Пожарные тушат частную турбазу "Дарьяна" в поселке Хужир на острове Ольхон озера Байкал в Иркутской области, сообщили в воскресенье "Интерфаксу" в пресс-службе главного управления МЧС по региону.

"Пострадали три человека - двое туристов и работник. Судьба двоих граждан Китая неизвестна", - сказал сотрудник пресс-службы. По его словам, двое туристов из Южной Кореи во время пожара выпрыгнули из окна второго этажа - у мужчины переломы обеих ног, у женщины повреждена спина. Работающая поваром 55-летняя гражданка России получила ожоги около 30% тела.

"Пострадавшие доставлены в Хужирскую участковую больницу. Из Иркутска на Ольхон вылетел вертолет Ми-8 областного центра медицины катастроф", - сказали в пресс-службе. Всего, по данным МЧС, в момент пожара на турбазе находилось 16 человек - восемь туристов из Южной Кореи, четверо из Китая и четыре работника.

По данным МЧС, сообщение о пожаре поступило в 5:49 (0:49 мск) по иркутскому времени, на момент прибытия пожарных расчетов в 5:52 дом был полностью охвачен огнем. Локализовать пожар удалось в 6:25 ирк. Открытое горение было ликвидировано в 7:40 по местному времени. Площадь пожара - 100 кв. метров.

Теги: Россия, Иркутская область
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