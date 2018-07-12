Омского студента осудили за гибель пяти человек при пожаре в общежитии колледжа

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Омский районный суд вынес приговор по уголовному делу о пожаре в общежитии Омского аграрно-технологического колледжа и гибели пяти человек.

Прокуратура Омской области сообщает, что подсудимый - 23-летний студент - признан виновным по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

"Суд назначил ему наказание в виде 2 лет 8 месяцев лишения свободы в колонии-поселении", - говорится в сообщении.

В свою очередь пресс-служба СУ СКР по Омской области добавляет, что в связи с тем же пожаром в другом судебном процессе был осужден директор фирмы "ВаРИС" Игорь Сборовский, занимавшийся техобслуживанием пожарной сигнализации в этом общежитии. Система в момент возгорания не сработала, так как оказалась неисправной. Сборовского признали виновным по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) и приговорили к штрафу в 50 тыс. рублей.

Как сообщалось, пожар в здании общежития Омского аграрно-технологического колледжа в поселке Новоомский произошел утром 28 января. Студент Андрей Долгополов ранним утром отправился готовить себе завтрак, по неосторожности он пролил растительное масло на раскаленную поверхность электроплиты. Это спровоцировало возгорание и сильное задымление. В результате пожара погибли проживающие по соседству 36-летняя женщина, ее 12-летняя дочь и 14-летний сын, а также женщины в возрасте 44-х и 23-х лет. Еще трое жильцов были госпитализированы.

Все случившееся молодой человек объяснил неисправностью плиты и свою вину отрицал.