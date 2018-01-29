Песков назвал готовящийся в США "кремлевский доклад" попыткой повлиять на выборы в РФ

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - В Кремле убеждены, что подготовка так называемого кремлевского доклада, который в ближайшее время должен поступить в Конгресс США, - это "очевидная попытка" повлиять на президентские выборы в РФ, сомневаются в ее успехе.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков утвердительно ответил на вопрос журналистов, не является ли "кремлевский доклад" попыткой дестабилизовать ситуацию перед выборами президента России. "Ответ утвердительный. Мы действительно считаем, что это прямая и очевидная попытка приурочить какие-то действия к выборам так, чтобы оказать на них влияние", - сказал Песков.

Пресс-секретарь президента РФ добавил: "Мы не согласны с этим и убеждены, что никакого влияния не будет".

В Кремле намерены проанализировать последствия подготовки "кремлевского доклада", чтобы защитить интересы российских компаний, которые могут оказаться в этом списке, заявил Песков.

Как сообщили в январе СМИ, администрация США готовится представить Конгрессу так называемый кремлевский доклад - список высокопоставленных российских чиновников и бизнесменов, приближенных к руководству РФ. Он должен появиться в соответствии с принятым в прошлом году в США законом "О противодействии противникам США посредством санкций".