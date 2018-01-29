Посол США в РФ призвал не драматизировать "кремлевский доклад" Вашингтона

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Публикация так называемого "кремлевского доклада" США не является чем-то новым, это реализация закона, принятого полгода назад, Москва и Вашингтон должны двигаться вперед, а не оглядываться на прошлое, заявил посол США в РФ Джон Хантсман.

"Это закон, который был принят полгода назад, не что-то новое", - сказал он в понедельник журналистам в Москве, отвечая на вопрос о том, может ли публикация этого документа еще больше навредить отношениям двух стран. Он признался, что порой видит сообщения в прессе о том, что этот доклад это что-то новое, однако это не так.

"Что важно в отношениях США и России - это то, как мы движемся вперед, не нужно оглядываться назад", - добавил американский дипломат. "У нас был сложный год, возможно, самый сложный из всех. 2018 должен был лучше", - сказал он, добавив, что это станет возможным, если Россия и США будут вместе работать над существующими вызовами, начнут диалог в сферах, в которых это необходимо.

Хантсман подчеркнул, что "мир становится куда лучше, когда США и Россия работают вместе, намного лучше". "Нам предстоит много работы", - заключил он.

Ранее в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что подготовка так называемого "кремлевского доклада" - "это прямая и очевидная попытка приурочить какие-то действия к выборам так, чтобы оказать на них влияние". "Мы не согласны с этим и убеждены, что никакого влияния не будет", - добавил он. По словам Пескова, в Кремле намерены проанализировать последствия подготовки "кремлевского доклада", чтобы защитить интересы российских компаний, которые могут оказаться в этом списке.

Как сообщили в январе СМИ, администрация США готовится представить Конгрессу так называемый "кремлевский доклад" - список высокопоставленных российских чиновников и бизнесменов, приближенных к руководству РФ. Он должен появиться в соответствии с принятым в прошлом году в США законом "О противодействии противникам США посредством санкций". Закон обязывает министра финансов США представить в Конгресс доклад в отношении антироссийских санкций после консультаций с директором национальной разведки и государственным секретарем. Это должно быть сделано не позднее 180 дней с даты вступления закона в силу.

Минфин США, согласно закону, должен дать оценку последствий введения ограничений на покупку государственных облигаций РФ, а также вторичных санкций для физических лиц и компаний.