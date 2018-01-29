В Калининград сторонника Навального арестовали на 20 суток

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - В Калининграде заместитель координатора регионального штаба оппозиционера Алексея Навального арестован на 20 суток, сообщается на странице сторонников оппозиционера в фейсбуке.

"Заместитель координатора штаба Олег Алексеев получил 20 суток (административного ареста - ИФ) по части 8 статьи 20.2 КоАП (нарушение установленного порядка организации либо проведения публичного мероприятия). Прокурор запросил максимально установленное наказание - 30 суток. После часового совещания судья вынес решение арестовать Олега на 20 суток", - пишут сторонники Навального.

Они уточняют, что Алексеев был задержан полицией вечером 27 января, накануне неразрешенной акции протеста, одним из организаторов которой он являлся.

В декабре Алексеев уже подвергался административному наказанию в виде штрафа в размере 12 тыс. рублей за организацию незаконного шествия.

В Калининграде 28 января прошла несогласованная с местными властями акция протеста сторонников Навального, на которую пришли порядка 250 человек. Мероприятие прошло без эксцессов и задержаний. Накануне в штабе прошел обыск, во время которого полиция изъяла агитационные материалы.