В Петербурге на акции сторонников Навального задержали нескольких активистов

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - В Петербурге задержаны несколько участников несогласованного митинга сторонников оппозиционера Алексея Навального.

Около 14:00 участники акции собрались на площади Пролетарской диктатуры. Сотрудники полиции несколько раз предупредили собравшихся о том, что митинг проходит без согласования и им грозит привлечение к ответственности, а также призвали их разойтись, но никого не задерживали.

Как передает корреспондент "Интерфакса", через полчаса после начала митинга участники акции двинулись несколькими колоннами к центру города, в том числе на Дворцовую площадь, где полиция задержала несколько человек.

Участники акции также прошли по Невскому проспекту до торгового центра "Галерея", где в настоящее время скандируют лозунги. Место было оцеплено полицией.

Позже в МВД заявили, что акция сторонников Навального в Петербурге собрала порядка полутора тысяч участников. "Всего около полутора тысяч человек, задержанных нет", - сказали "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области, комментируя количество участников воскресных мероприятий в северной столице.

Как сообщалось ранее, сам Алексей Навальный был задержан на Тверской улице в Москве. В пресс-службе московского главка "Интерфаксу" сообщили, что столичная полиция составит в отношении оппозиционера протокол об административном правонарушении, предусмотренном статьей 20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования).