Дело топ-менеджеров Ленэнерго вернули прокурору из-за противоречий в обвинении

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Московский районный суд Санкт-Петербурга вернул прокурору материалы уголовного дела в отношении бывшего директора ПАО "Ленэнерго" Андрея Сорочинского и экс-директора по финансам Дениса Слепова. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

"Суд усмотрел в обвинительном заключении существенные противоречия, которые не позволяют вынести законный и обоснованный приговор", - говорится в сообщении.

В суде напомнили, что Сорочинский и Слепов были осуждены ранее, но приговор был обжалован, а затем отменен в связи с несоответствием изложенных в нем выводов суда фактическим обстоятельствам дела и существенным нарушением уголовно-процессуального закона и направлен на новый пересмотр.

Как сообщалось, 10 мая 2017 года Московский районный суд Петербурга приговорил Сорочинского к четырем годам колонии общего режима, Слепова - к трем. По версии следствия, с апреля 2013 года по январь 2015 года Слепов и Сорочинский, злоупотребив полномочиями, разместили принадлежавшие "Ленэнерго" 13 млрд рублей на банковских счетах в виде вкладов в банке "Таврический". После того, как у кредитного учреждения возникли проблемы компания не могла своевременно исполнять обязательства перед контрагентами и была вынуждена выплачивать неустойку в размере более 228 млн рублей.

Их действия также привели к тому, что организация в течение 2015-2035 годов не сможет свободно распоряжаться более 10 млрд рублей, которые размещены на счетах в указанном банке. Кроме того, в сложившейся ситуации государство вынуждено заниматься финансовым оздоровлением компании.

В феврале 2015 года в банке было введено внешнее управление, а затем процедура санации.

ПАО "Ленэнерго" - крупная региональная электросетевая компания на северо-западе России. Предприятие обслуживает территорию общей площадью 87,1 тыс. кв. км с населением более 6 млн человек. Электросетевой комплекс включает 38,8 тыс. км воздушных ЛЭП, почти 16 тыс. км кабельных трасс и более 13,8 тыс. подстанций разного класса напряжения. Основные акционеры компании - ПАО "Российские сети" (68,25% обыкновенных акций) и администрация Санкт-Петербурга (29,08%).