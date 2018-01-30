В России

Путин решил пока не предпринимать ответные меры после публикации "кремлевского списка"

По словам главы государства, за лицами, попавшими в это досье, стоят рядовые граждане, то есть все 146 млн россиян

Путин решил пока не предпринимать ответные меры после публикации "кремлевского списка"
Фото: ТАСС, Сергей Фадеичев

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Россия пока воздержится от ответных шагов на публикацию "кремлевского списка", но ждать бесконечной сдачи позиций от РФ не стоит, заявил президент РФ Владимир Путин. Он отметил, что сам не видел этот список, но с утра о публикации этого документа его проинформировали коллеги.

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"Это полная глупость - сворачивать наши отношения (с США - ИФ) до нуля. Мы ждали этого списка, не буду это скрывать. Мы готовы были предпринять ответные шаги, причем серьезные, которые скатили бы наши отношения к нулю. Но мы воздержимся пока от этих шагов", - сказал Путин на встрече с доверенными лицами.

"Мы не собираемся лезть на рожон, обострять ситуацию. Мы хотим и будем терпеливо выстраивать отношения настолько, насколько готова к этому другая сторона", - добавил президент.

"Это (публикация списка - ИФ), безусловно, недружественный акт. Он осложняет и без того в тяжелом положении находящиеся российско-американские отношения и наносит вред, безусловно, международным отношениям в целом", - подчеркнул глава государства.

Все 146 млн россиян в списке

"За каждым из людей и за каждой из структур (оказавшихся в "кремлевском списке" - ИФ) стоят рядовые граждане нашей страны, трудовые коллективы, целые отрасли производства", - сказал Путин. "То есть, по сути, всех нас, все 146 миллионов занесли в какой-то список. В чем смысл таких действий, я не понимаю", - заявил Путин.

"Мы будем внимательно смотреть за тем, как будет развиваться ситуация на практике, потому что там есть еще какой-то секретный список, в этом списке какие-то, говорят, еще фамилии с какими-то звездочками. Надо с этим разобраться, как это все будет происходить", - сказал глава государства.

При этом говоря о теме санкций в отношении России, Путин заявил: "Нам больше всего с вами нужно думать о себе, нужно заниматься своей экономикой, сельским хозяйством, нужно заниматься поддержкой экспорта, здравоохранением, образованием, повышением обороноспособности". "И тогда придет осознание того, что нет никакого смысла формулировать какие-то списки, угрожать, пугать или пытаться сдерживать наше развитие, - заявил президент. - Вот самое главное, чем мы должны заниматься, руководствуясь известным правилом - собака лает, а караван идет".

Борьба с терроризмом

Президент также упомянул о взаимодействии России и США в сфере борьбы с терроризмом. "Вы знаете, что американцы - я об этом сказал публично, и позвонил президенту, поблагодарил его - дали нам информацию по готовящемуся теракту в Петербурге. Мы действительно очень благодарны. Мы снабжаем их спецслужбы аналогичной информацией, вот недавно это сделал директор ФСБ в Вашингтоне", - сказал Путин на встрече со своими доверенными лицами.

При этом он назвал глупостью действия США, которые ставят Россию в качестве угрозы в один ряд с КНДР и Ираном и одновременно просят подумать о том, что сделать на иранском и северокорейском направлениях.

"Кремлевский список"

В опубликованный ранее во вторник Минфином США "кремлевский список" включены 210 человек: руководители правительства РФ, представители крупнейших компаний, главы обеих палат Федерального собрания РФ, высокопоставленные чиновники. Документ был подготовлен в рамках закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций".

Как сообщалось ранее, согласно докладу, направленному в Конгресс, в список вошли 96 крупных бизнесменов, имеющих состояние более $1 млрд, а также 114 чиновников и глав госкомпаний. В их числе - Дмитрий Медведев, Игорь Шувалов, Антон Силуанов, Максим Орешкин, Аркадий Дворкович, Николай Никифоров, Алексей Миллер, Игорь Сечин, Герман Греф, Андрей Костин, Борис Ковальчук, Сергей Горьков, Алексей Лихачев, Виталий Савельев, Николай Токарев и другие.

Теги: Владимир Путин, США
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