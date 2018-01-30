Юристы сообщили о подготовке иска к ФСБ от более чем 7 тысяч пользователей Telegram в РФ

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Глава правозащитной группы "Агора" Павел Чиков, чьи юристы представляют интересы Telegram, сообщает о подготовке коллективного судебного иска пользователями мессенджера к ФСБ РФ из-за требования предоставлять ведомству ключи для расшифровки электронных сообщений.

"В декабре прошлого года "РосКомСвобода" запустила кампанию в поддержку популярного мессенджера Telegram, который в последнее время подвергается тотальному давлению со стороны властей самых разных стран, но в первую очередь - российских спецслужб и государственных чиновников. Был объявлен призыв присоединиться к кампании. За два месяца набралось больше 7 тысяч участников", - сообщает Чиков.

Согласно открытым источникам, "РосКомСвобода" является общественной организацией, деятельность которой направлена на противодействие цензуре в интернете.

Как отмечается в сообщении организации, пользователи мессенджера намерены обжаловать в российских судах противоправные, по их убеждению, действия ФСБ и Роскомнадзора в отношении Telegram. "Мы пойдем до конца, обратившись в каждую инстанцию национальных и международных судов, включая ЕСПЧ и Венецианскую комиссию Совета Европы, требуя защиты наших цифровых прав", - отмечают в "РосКомСвободе".

Мировой суд Мещанского района Москвы 16 октября оштрафовал Telegram Messenger LLP (Лондон) на 800 тысяч рублей за отказ исполнить запрос ФСБ о предоставлении информации для декодирования сообщений пользователей. 12 декабря Мещанский суд Москвы признал это решение законным.

20 марта Верховный суд России рассмотрит административный иск Telegram о признании недействующим приказа ФСБ РФ, устанавливающего процедуру предоставления ведомству ключей для расшифровки электронных сообщений пользователей Интернета.