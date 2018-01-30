Конгресс нацдиалога Сирии завершил работу в Сочи

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Конгресс национального диалога Сирии завершился в Сочи, передаёт корреспондент "Интерфакса".

Заседание проходило более девяти часов. В нем приняли участие более полутора тысяч делегатов.

Ранее сообщалось, что на Конгрессе сирийского нацдиалога в Сочи сформированы президиум, организационный комитет и комитет по подсчету голосов.

Участник Конгресса, депутат Народного совета Сирии Ахмад Кязбари пояснил, что Конституционная комиссия будет заниматься внесением поправок в уже существующую конституцию Сирии.

В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что по итогам Конгресса было принято заявление с основными принципами будущего государственного устройства Сирии.

По словам министра, "в этих принципах нет ничего революционного, это ключевые нормы международного права: уважение суверенитета, территориальной целостности, независимости Сирии, обеспечение прав всех этнических, конфессиональных групп, обеспечение политического процесса, который будет никого не оставлять за бортом и который будет позволять сирийцам самим без вмешательства извне определять свою судьбу".