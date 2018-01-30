Конституционная комиссия Сирии начнет работу в ближайшее время

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Участники Конгресса национального диалога Сирии договорились создать Конституционную комиссию. В нее войдут представители оппозиции и правительства Сирии, комиссия начнет работу в ближайшее время, заявил спецпредставитель генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура.

Он добавил, что в комиссию должны войти, как минимум, представители правительства, оппозиции, участвующей в межсирийских переговорах в Женеве, эксперты и представители гражданского общества, индивидуальные представители и политические лидеры.

Спецпредставитель добавил, что комиссия "должна быть создана как можно скорее, Сирия не может ждать".