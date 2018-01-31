Специалисты на Дальнем Востоке зафиксировали четыре конфликта с участием амурских тигров

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Экологи и сотрудники охотнадзора отслеживают четыре конфликтные ситуации с участием краснокнижных амурских тигров на Дальнем Востоке.

"Отслеживаем в Приморье три конфликтных ситуации, одну в Хабаровском крае. Это цифры для зимы обычные", - сообщил агентству "Интерфакс" руководитель отдела Амурского филиала WWF России по сохранению редких видов Павел Фоменко. Так, по его словам, в селе Князе-Волконское Хабаровского края тигр нападал на собак, но сейчас хищник ушел. Сотрудники охотнадзора, экологи следят за ситуацией. В Уссурийском районе Приморья работают две оперативные группы, которые следят за тигром, который охотится на собак в селе Алексей-Никольское.

"Разрешение на отлов получен. Возможно, хищника будут изымать из дикой природы. Затем, исходя из его состояния, будет приниматься решение о его дальнейшей судьбе", - сказал Фоменко.

Генеральный директор центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев отметил, что тигр не агрессивен по отношению к людям. "С учетом работы сотрудников охотнадзора, мер по отпугиванию тигра, возможно, хищник больше не появится в селе", - сказал Арамилев.

Также выясняются обстоятельства нападения тигра на охотника в Ольгинском районе. Накануне сотрудники охотнадзора и полиции нашли в тайге убитого тигра, о нападении которого заявил охотник, госпитализированный после схватки с хищником. Экологи отмечают, что причины конфликта будут понятны после экспертизы и установления обстоятельств случившегося.

Под наблюдением находится ситуация с амурским тигром, который загрыз барана в Лазовском районе Приморья.

"В целом в регионе ситуация нормальная. Мы получаем полноценную информацию от местных жителей, взаимодействуем с ними. Нехватки копытных, которым питаются амурские тигры, в тайге нет. Есть некоторые проблемные участки в Хабаровском крае. Но хищники вполне могут переместиться за добычей в другой район", - сказал Павел Фоменко.

В свою очередь Сергей Арамилев сообщил "Интерфаксу", что в среднем зимой фиксируется порядка четырех конфликтных ситуаций с участием амурских тигров.

Амурский тигр занесен в Красную книгу. По данным учета 2015 года, численность популяции амурского тигра в дальневосточном ареале оценивается в 480 - 540 особей. Работа по предотвращению конфликтных ситуаций с амурским тигром на Дальнем Востоке ведется при поддержке Центра "Амурский тигр" и Всемирного фонда дикой природы России.