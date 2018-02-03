Специалисты в Приморье отловили охотившуюся на собак тигрицу

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Охотнадзор в Приморье отловил амурскую тигрицу, которая охотилась на собак и беспокоила жителей села Алексей-Никольское Уссурийского района, сообщила в субботу пресс-служба Центра "Амурский тигр".

"Конфликтная ситуация, возникшая в январе, благополучно разрешилась. Благодаря своевременным и профессиональным действиям в кратчайшие сроки была отловлена молодая самка тигра, которая доставляла беспокойство местному населению", - сказал директор департамента охотнадзора Приморского края Дмитрий Панкратов. Отлов стал вынужденной мерой, так как меры по отпугиванию не действовали, а хищник приближался к селу, часто показываясь людям на глаза.

Теперь специалистам по результатам медосмотра тигрицы, которой не более пяти лет, предстоит определить причины ее нестандартного поведения.

Отмечается, что в районе, где отловили тигрицу, "достаточно высокая плотность копытных, а тигрица охотилась в селах на собак". Также, по словам очевидцев, у тигрицы проблемы с опорно-двигательной системой. Кроме того, она вела себя довольно миролюбиво, не проявляя агрессии к людям даже при отлове, что нетипично для здоровых хищников.

Тигрицу доставили в реабилитационный центр в селе Алексеевка, где за ней будут наблюдать специалисты.

По словам директора центра "Амурский тигр" Сергея Арамилева, после исследований будет решаться вопрос о дальнейшей судьбе хищницы. Если она начнет избегать людей и будет самостоятельно охотиться, то ее, возможно, вернут в тайгу.

Амурский тигр занесен в Красную книгу. По данным учета 2015 года, численность популяции амурского тигра в дальневосточном ареале оценивается в 480 - 540 особей.

Работа по предотвращению конфликтных ситуаций с амурским тигром на Дальнем Востоке ведется при поддержке Центра "Амурский тигр" и Всемирного фонда дикой природы России.