Песков не стал комментировать сообщения о поездке главы СВР в США

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - В Кремле отказались комментировать заявление посла США в РФ Джона Хантсмана о встрече директора ЦРУ Майка Помпео с российскими коллегами.

Журналисты в среду попросили пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова прокомментировать заявление посла о встрече на высоком уровне, напомнив также о том, что посол РФ в США Анатолий Антонов ранее сообщал о поездке директора СВР Сергея Нарышкина в Соединенные Штаты для встречи с коллегами.

"Не буду комментировать работу российских специальных служб", - сказал Песков.

Ранее New York Daily News сообщила со ссылкой на два информированных источника, что руководитель Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин в ходе пребывания в США встречался с директором Национальной разведки США Дэном Коутсом, другими представителями американского разведывательного сообщества. Собеседники издания не стали разглашать содержание состоявшихся переговоров. Вместе с тем, как сообщают СМИ, официального подтверждения того, кто с американской стороны был партнером Сергея Нарышкина по переговорам, пока не поступало. Тем не менее, пресс-секретарь директора национальной разведки США Тимоти Баррет в ответ на вопросы журналистов сообщил, что любое взаимодействие с зарубежными разведывательными ведомствами проводится в соответствии с американскими законами.

В пресс-бюро СВР не стали комментировать сообщения о пребывании Нарышкина в США. "Мы эти сообщения не комментируем", - заявил 30 января "Интерфаксу" руководитель пресс-бюро СВР РФ Сергей Иванов.

Посол РФ в США Анатолий Антонов в программе "60 минут" в эфире телеканала "Россия-1" (ВГТРК) сообщал, что глава СВР Нарышкин посетил США для консультации с американскими коллегами в сфере борьбы с терроризмом. Лидер демократического меньшинства в сенате конгресса США Чак Шумер призвал администрацию президента внести ясность относительно визита Нарышкина. "Администрация Трампа должна немедленно внести ясность и ответить на вопрос: с каким американским официальным лицом он (Сергей Нарышкин - ИФ) встречался?", - сказал сенатор журналистам. Он предположил, что директор СВР "приезжал не один" и в связи с этим также задал вопрос Белому дому: "Каких других лиц из российской разведывательной службы, попавших под санкции, администрация Трампа впустила в нашу страну?".

Кроме того, Шумер считает, что визит Нарышкина в США может быть связан с отказом американской администрации пока не вводить санкции в отношении России. "Самое главное, стал ли его визит причиной, по которой администрация Трампа решила отказаться от (введения - ИФ) санкций (против РФ - ИФ)?" - отметил демократ.