Главные новости
В РоссииВ Кремле заявили о непредсказуемости властей США в связи с "кремлевским докладом"В РоссииЕще два претендента на пост президента РФ выбыли из предвыборной гонкиВ РоссииПесков нашел в драке журналистов подтверждение правильности запрета "Смерти Сталина"
В России

Песков не стал комментировать сообщения о поездке главы СВР в США

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - В Кремле отказались комментировать заявление посла США в РФ Джона Хантсмана о встрече директора ЦРУ Майка Помпео с российскими коллегами.

Журналисты в среду попросили пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова прокомментировать заявление посла о встрече на высоком уровне, напомнив также о том, что посол РФ в США Анатолий Антонов ранее сообщал о поездке директора СВР Сергея Нарышкина в Соединенные Штаты для встречи с коллегами.

"Не буду комментировать работу российских специальных служб", - сказал Песков.

Ранее New York Daily News сообщила со ссылкой на два информированных источника, что руководитель Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин в ходе пребывания в США встречался с директором Национальной разведки США Дэном Коутсом, другими представителями американского разведывательного сообщества. Собеседники издания не стали разглашать содержание состоявшихся переговоров. Вместе с тем, как сообщают СМИ, официального подтверждения того, кто с американской стороны был партнером Сергея Нарышкина по переговорам, пока не поступало. Тем не менее, пресс-секретарь директора национальной разведки США Тимоти Баррет в ответ на вопросы журналистов сообщил, что любое взаимодействие с зарубежными разведывательными ведомствами проводится в соответствии с американскими законами.

В пресс-бюро СВР не стали комментировать сообщения о пребывании Нарышкина в США. "Мы эти сообщения не комментируем", - заявил 30 января "Интерфаксу" руководитель пресс-бюро СВР РФ Сергей Иванов.

Посол РФ в США Анатолий Антонов в программе "60 минут" в эфире телеканала "Россия-1" (ВГТРК) сообщал, что глава СВР Нарышкин посетил США для консультации с американскими коллегами в сфере борьбы с терроризмом. Лидер демократического меньшинства в сенате конгресса США Чак Шумер призвал администрацию президента внести ясность относительно визита Нарышкина. "Администрация Трампа должна немедленно внести ясность и ответить на вопрос: с каким американским официальным лицом он (Сергей Нарышкин - ИФ) встречался?", - сказал сенатор журналистам. Он предположил, что директор СВР "приезжал не один" и в связи с этим также задал вопрос Белому дому: "Каких других лиц из российской разведывательной службы, попавших под санкции, администрация Трампа впустила в нашу страну?".

Кроме того, Шумер считает, что визит Нарышкина в США может быть связан с отказом американской администрации пока не вводить санкции в отношении России. "Самое главное, стал ли его визит причиной, по которой администрация Трампа решила отказаться от (введения - ИФ) санкций (против РФ - ИФ)?" - отметил демократ.

Кто не должен был оказаться в "кремлевском списке"

6 фотографий
У некоторых предпринимателей из списка Forbes, перекочевавшего в &quot;кремлевский&quot;, весьма условна российская принадлежность. Михаил Прохоров сейчас больше ассоциируется с американскими, а не российскими активами.Британский подданный Юрий Шефлер, который годами судится с РФ за рубежом за права на использование водочных товарных знаковВ &quot;кремлевском списке&quot; оказались бизнесмены, оценка состояния которых за прошедший год могла сильно измениться в меньшую сторону. Например, братья Ананьевы, контролировавшие попавший под санацию Промсвязьбанк. На фото - Дмитрий Ананьев.Алексей АнаньевУченый Валентин Гапонцев создал американскую компанию IPG Photonics много лет назад. Ее основной бизнес сосредоточен не в России.Елена Батурина, фокус инвестиций которой в последние годы очевидно сместился за рубеж
У некоторых предпринимателей из списка Forbes, перекочевавшего в &quot;кремлевский&quot;, весьма условна российская принадлежность. Михаил Прохоров сейчас больше ассоциируется с американскими, а не российскими активами.
Теги: Дмитрий Песков, США, СВР, Сергей Нарышкин
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В России
Песков нашел в драке журналистов подтверждение правильности запрета "Смерти Сталина"Песков нашел в драке журналистов подтверждение правильности запрета "Смерти Сталина"
Потасовка произошла во время эфира в радиостудии между Николаем Сванидзе и Максимом ШевченкоПодробнее
В Кремле заявили о непредсказуемости властей США в связи с "кремлевским докладом"В Кремле заявили о непредсказуемости властей США в связи с "кремлевским докладом"
По словам Дмитрия Пескова, совершенно неважно, был ли заменен список в последний момент перед публикациейПодробнее
Еще два претендента на пост президента РФ выбыли из предвыборной гонкиЕще два претендента на пост президента РФ выбыли из предвыборной гонки
Один из них принес в ЦИК вместо подписей чистые листы в подарочной упаковкеПодробнее
Патрушев усомнился во влиянии "кремлевского доклада" США на политику РФПатрушев усомнился во влиянии "кремлевского доклада" США на политику РФ
США пытаются за внешними угрозами скрыть внутренние проблемы, уверен секретарь Совбеза РоссииПодробнее
Пентагон опубликовал видеозапись перехвата истребителем РФ самолета ВМС США вблизи КрымаПентагон опубликовал видеозапись перехвата истребителем РФ самолета ВМС США вблизи Крыма
Во время подлета российский истребитель показал самолету ВМС США подвешенные под крыльями ракеты класса "воздух-воздух"Подробнее
Путин решил пока не предпринимать ответные меры после публикации "кремлевского списка"Путин решил пока не предпринимать ответные меры после публикации "кремлевского списка"
По словам главы государства, за лицами, попавшими в это досье, стоят рядовые граждане, то есть все 146 млн россиянПодробнее
Путин заявил о необходимости ограничения "деструктивных сил" в интернетеПутин заявил о необходимости ограничения "деструктивных сил" в интернете
Вместе с тем президент отметил, что "сейчас же не 37-й год - что хочешь, то и говори, тем более в интернете"Подробнее
Песков призвал дождаться анализа "кремлевского доклада" СШАПесков призвал дождаться анализа "кремлевского доклада" США
По его словам, включение в список такого состава высших членов руководства России беспрецедентноПодробнее
Реакции фигурантов "кремлевского списка"Реакции фигурантов "кремлевского списка"
Кто и что сказал, обнаружив свое имя в перечне Минфина СШАПодробнее
Пропавшее в Японском море судно будут искать не менее двух днейПропавшее в Японском море судно будут искать не менее двух дней
После завершения активной фазы поисков судно поищут с самолетами-амфибиямиПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Фотогалереи
Кто не должен был оказаться в "кремлевском списке"6 фото
30 января
Кто не должен был оказаться в "кремлевском списке"
Фотохроника 30 января6 фото
30 января
Фотохроника 30 января
Фотохроника 29 января6 фото
29 января
Фотохроника 29 января
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииВ Кремле заявили о непредсказуемости властей США в связи с "кремлевским докладом"В РоссииЕще два претендента на пост президента РФ выбыли из предвыборной гонкиВ РоссииПесков нашел в драке журналистов подтверждение правильности запрета "Смерти Сталина"В миреТрамп назвал Россию и Китай угрозами экономике и ценностям СШАЭкономикаМинюст США начал расследование против Apple из-за замедления работы iPhoneВ РоссииПентагон опубликовал видео перехвата Су-27 самолета ВМС США близ Крыма

Китай в ответ на критику Трампа призвал Вашингтон отказаться от мышления в стиле "холодной войны"

Путин извинился перед олимпийцами в связи с давлением на них со стороны общества

Президент подчеркнул, что Россия всегда будет поддерживать идеи "чистого" спорта во всех смыслах и отношениях Подробнее

Прекращено дело о строительстве мусороперерабатывающего завода в Петербурге

В МОТ заявили о стабилизации числа безработных в мире в 2018-2019 гг.

Источник сообщил о стрельбе в московском бизнес-центре

МИД РФ заявил о гибели нескольких сотен людей за 10 дней операции Турции в Африне

МИД РФ заявил о гибели нескольких сотен людей за 10 дней операции Турции в АфринеВ ведомстве напомнили, что Анкара объясняет свои действия зафиксированным в уставе ООН правом государства на самооборону Подробнее

Армена Джигарханяна госпитализировали

Глава СПЧ заявил об умалении человеческого достоинства фигурантов "Кремлевского списка"

Почти 5 млн болельщиков подали заявки на билеты ЧМ-2018

Из-за очень высокого спроса для определения успешных заявок будет проведена случайная жеребьевка Подробнее

Российский футболист Караваев стал игроком голландского "Витесса"

Сибирский банк реконструкции и развития приостановил операции по счетам

Британский МИД попросил сотрудников не кормить служебного кота-мышелова

Совет Федерации одобрил закон о волонтерстве

Правительство одобрило возможность регистрации юрлиц без офиса

Еврокомиссия собралась подать в суд на девять стран ЕС из-за загрязнения воздуха

Американский самолет провел оперативную разведку у российских рубежей на юге Балтики

Сборная России проиграла Швеции на ЧМ по хоккею с мячом

Суперлуние

Суперлуние5 фото
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru