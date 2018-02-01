СМИ узнали о визите начальников ГРУ и ФСБ в Вашингтон

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Помимо глав Службы внешней разведки и Федеральной службы безопасности РФ, встречавшихся на прошлой неделе с директором ЦРУ Майком Помпео, в Вашингтоне также побывал начальник Главного разведывательного управления Генштаба Вооруженных сил России Игорь Коробов. Об этом сообщила в четверг газета The Washington Post, ссылаясь на источники в американской разведке.

"Помпео встречался с главой СВР Сергеем Нарышкиным и Александром Бортниковым, который руководит ФСБ, - отмечает газета. - Глава ГРУ также приезжал в Вашингтон, хотя неясно, встречался ли он с Помпео".

По данным источников издания, в ходе встреч, в частности, обсуждалось сотрудничество по вопросам борьбы с терроризмом.

При этом газета указывает, что встречи между руководителями спецслужб США и России не являются чем-то необычным - сам Помпео встречался с представителями российской разведки, когда приезжал в Москву в мае прошлого года.

Однако действующие и бывшие сотрудники американской разведки говорят, что они не припомнят такого, чтобы так много начальников российских разведывательных служб одновременно приезжали в Вашингтон, подчеркивает издание.

Между тем они отмечают, что "этот необычный визит вызвал обеспокоенность у некоторых американских официальных лиц в связи с тем, что Москва может воспринять эти встречи как признак готовности администрации Трампа оставить позади тему российского вмешательства в президентские выборы".

В частности, лидер демократического меньшинства в сенате США Чак Шумер призвал администрацию президента внести ясность относительно визита Нарышкина. Сенатор считает, что поездка Нарышкина в США может быть связана с попыткой отложить введение санкций американской администрацией в отношении России. "Самое главное, стал ли его визит причиной, по которой администрация Трампа решила отказаться от (введения - ИФ) санкций?" - отметил сенатор.