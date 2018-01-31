В России

Обвиняемого в экстремизме математика Богатова отпустили под подписку о невыезде

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Следственный комитет не прекратил уголовное преследование московского математика Дмитрия Богатова по обвинению в призывах к терроризму и в экстремизме, сообщил его адвокат Саркис Дарбинян.

"Следователь изменил ему меру пресечения, отпустил его под подписку о невыезде, но обвинение не снято", - сказал он в среду "Интерфаксу". При этом защитник выразил надежду, что уголовное дело в отношении Богатова будет прекращено до конца февраля.

Ранее в среду информированный источник сообщил "Интерфаксу", что следствие пока не планирует прекращать уголовное дело о призывах к терроризму и экстремизме в отношении Богатова, несмотря на то, что следствие не стало просить продлевать его домашний арест. По его словам, в настоящий момент "изучаются материалы экспертизы, на основании которых будет приниматься решение о дальнейшем уголовном преследовании и тактике расследования уголовного дела".

Накануне, 30 января, стало известно, что следствие не вышло с ходатайством о продлении домашнего ареста Богатова. Его защита предполагала, что математик может оказаться на свободе уже в среду вечером, так как следствие уже вряд ли успеет подготовить и направить в суд ходатайство о продлении меры пресечения. "О том, что следователь изменил ему (Богатову - ИФ) меру пресечения, мне не известно. Но я точно знаю, что на данный момент следователь не обратился в суд за продлением Богатову срока домашнего ареста, который истекает завтра", - сказал во вторник "Интерфаксу" его адвокат Дарбинян.

Обвинения в экстремизме

1 апреля 2016 года столичный главк Следственного комитета возбудил уголовное дело о призыве к массовым беспорядкам по факту появившихся в сети призывах к участию в несанкционированной акции в центре города. По данным ведомства, 29 марта в интернете неустановленным лицом были размещены текстовые сообщения, "призывающие к действиям крайне экстремистского толка". На следующий день, 2 апреля, в Москве в ходе несанкционированной акции, по данным полиции, был задержан 31 человек.

О задержании Богатова по этому делу стало известно 6 апреля. С санкции Пресненского суда 10 апреля он был отправлен под арест. Сначала молодой человек подозревался в призывах к массовым беспорядкам, максимальное наказание за которые составляет два года лишения свободы. После того, как суд 7 апреля отказался его арестовывать, ему в тот же день было предъявлено обвинение по двум другим статьям - в публичных призывах к терроризму и попытке организации массовых беспорядков. По статье о призывах к массовым беспорядкам обвинение ему так и не предъявили.

По данным адвокатов, Богатову вменяется размещение 29 марта двух текстов на одном из форумов в интернете от имени некоего Айрата Баширова, один из ip-адресов которого совпал с адресом молодого человека. Защитники утверждают, что Богатов пользовался сетью Tor и осуществлял администрирование узлом связи, поэтому ip-адрес не может указывать на то, что компьютером, на который адрес был распределен, пользовался именно фигурант. Также защита Богатова критически оценивает выводы оперативника полиции, который из 104 ip-адресов по всему миру, с которого осуществлял выход в сеть автор противоправных сообщений, выбрал единственный адрес, привязанный к компьютеру в Москве.

24 июля 2017 года столичный Пресненский суд по ходатайству следствия изменил Богатову меру пресечения на домашний арест, срок которого в настоящее время установлен до 31 января текущего года.

Теги: Дмитрий Богатов
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