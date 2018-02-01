Аэропорт Петропавловска-Камчатского закрылся из-за снегопада

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Аэропорт Петропавловска-Камчатского из-за снежных переметов на взлетной полосе закрыт до 12:00 четверга по местному времени (03:00 мск), сообщил агентству "Интерфакс" диспетчер аэропорта.

"Идет расчистка взлетно-посадочной полосы. Из-за этого в четверг с задержкой должны прибыть два самолета из Владивостока", - сказал авиадиспетчер.

Он отметил, что немного задержится и рейс из московского Шереметьево, но тут вины камчатской непогоды нет, опаздывает он из-за аэропорта вылета. "Прибытие остальных рейсов в четверг ожидается по расписанию", - подчеркнул собеседник агентства.

В свою очередь, пресс-служба администрации Петропавловска-Камчатского сообщает, что в четверг из-за неблагоприятного прогноза погоды отменены занятия в школах. Детские сады в Петропавловске-Камчатском работают как обычно.

В столице Камчатки такая ситуация складывается уже второй день. 31 января занятия в городских школах также отменяли, а у сотрудников муниципальных предприятий был выходной.

Циклон портит погоду в южных районах Камчатки с понедельника. Он принес на полуостров обильные снегопады и потепление. В нескольких районах края действует штормовое предупреждение о лавинной опасности.

По прогнозу синоптиков, погода на Камчатке должна наладиться только в конце недели.