Шторм с девятиметровыми волнами придет к берегам Камчатки

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Сильный шторм ожидается у побережья Камчатки, объявлено штормовое предупреждение, сообщает в субботу Главное управление МЧС России по краю.

"По данным Камчатского гидрометеоцентра, в первой половине ночи 4 марта ожидается опасное волнение высотой 8 - 9 метров в акватории Тихого океана и Берингова моря (прибрежная акватория Алеутского района)", - говорится в сообщении.

Волнение распространится первой половине ночи понедельника на центральную и западную часть Берингова моря.

Такая ситуация сохранится до середины дня понедельника, отмечают в МЧС.

Спасатели рекомендуют руководителям судоходных компаний, чьи суда находятся в тех районах, принять меры повышенной предосторожности.