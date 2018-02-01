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Росрыболовство назвало обледенение причиной трагедии с судном "Восток"

Есть обновление от 03:28

Из-за экстремальных погодных условий на грани риска в Японском море находилось еще пять судов

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Комиссия Росрыболовства подключится к расследованию исчезновения рыболовецкого судна "Восток", пропавшего 25 января в Японском море.

"По предварительным оценкам, трагедия произошла из-за потери остойчивости судна в тяжелых погодных условиях - обледенении. При этом на грани риска находились еще около пяти судов. В климатических условиях - теплой воде и низкой температуре воздуха сильное испарение вызывает быстрое обледенение судов. Экипажи, которые боролись с процессом и обкалывали лед, дошли до укрытий", - говорится в сообщении Росрыболовства.

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После исчезновения судна "Восток" приказом руководителя Росрыболовства Ильи Шестакова создана комиссия, которая проверит соблюдение экипажами рыбопромысловых судов безопасности плавания в условиях обледенения. Отмечается, что комиссия подключится к расследованию исчезновения судна "Восток", представители Росрыболовства готовятся выехать в Южно-Сахалинск и Владивосток.

Сейчас в Росрыболовстве прорабатываются рекомендации и меры, предусматривающие введение ограничений на промысловые операции в чрезвычайных погодных условиях. В ближайшее время будут организованы совещания с судовладельцами и капитанами рыбопромыслового флота в дальневосточных регионах.

Отмечается, что ведомство считает необходимым продолжить поиски. К операции привлечены силы рыболовецкого флота. Также в четверг поиски планирует продолжить авиация МЧС России.

Рыболовное судно "Восток", на борту которого находились 20 моряков, подало сигнал бедствия 25 января у южного побережья Приморья. После этого судно перестало выходить на связь. Была начата поисково-спасательная операция. В предполагаемом районе крушения удалось найти лишь несколько спасательных жилетов и два пустых плота.

В понедельник координатор поисково-спасательной операции принял решение о прекращении активной фазы операции из-за отсутствия надежды найти людей живыми.

Теги: Японское море, Восток
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