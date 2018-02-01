Судовладелец выплатит родственникам моряков с судна "Восток" по 1,5 млн рублей

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Судовладелец пропавшего в Японском море судна "Восток" выплатит родственникам членов экипажа по 1,5 млн руб. материальной помощи за каждого моряка, сообщил в четверг агентству "Интерфакс " генеральный директор ООО "ДВ - флот" Станислав Мальчевский.

"Родственники также получат выплаты страховой компании, где были застрахованы все члены экипажа судна, в каком эквиваленте - я не знаю. Со стороны государства по линии охраны труда Соцстрахованием будут также выплачены какие-то суммы, какие - не знаю", - сказал он.

Мальчевский также пояснил, что погибшими экипаж пропавшего судна может признать только суд, и только спустя полгода с даты происшествия. Однако судовладелец решил не дожидаться этого решения и произвести выплаты сейчас.

Рыболовное судно "Восток", на борту которого находились 20 моряков, подало сигнал бедствия 25 января у южного побережья Приморья в Японском море. После этого судно перестало выходить на связь. Была начата поисково-спасательная операция. В настоящее время она осуществляется силами двух самолетов МЧС Бе-200, а также судами, которые проходят через район исчезновения малого рыболовного сейнера МРС "Восток".

Судовладельцем МРС "Восток" является крупная рыбопромышленная компания Сахалина - ООО "ДВ-флот", которая специализируется на добыче и экспорте краба.